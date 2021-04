Koning Willem-Alexander hoopt dat er volgend jaar weer een normale Koningsdag kan worden gevierd. "Dit was een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit te herhalen", zei hij vlak voor zijn vertrek uit Eindhoven.

Het bezoek van iets meer dan twee uur was snel gegaan, vond de koning. "We zijn nog even naar woorden aan het zoeken", zo begon hij. De koning dankte onder anderen de mensen die voor het programma hadden gezorgd, maar had ook speciale aandacht voor de mensen voor wie het op dit moment geen feest is.

"Uiteraard gaan onze harten uit naar iedereen die geen feest kan vieren. Al die mensen in de zorg, op de ic's, de mensen die thuis liggen met corona, mensen die dierbaren hebben verloren. We leven ontzettend mee."

"Ik roep nogmaals op: laten we het samen doen, dan kunnen we zo snel mogelijk terug naar normaal. Dus hopelijk volgend jaar weer een normale Koningsdag."

De koning, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane waren te gast op de High Tech Campus in Eindhoven. Daar was door het coronavirus geen publiek bij aanwezig.

Het gezin reed van Den Haag naar Eindhoven in een karavaan van oude en nieuwe auto's. Dinsdagavond zijn de Oranjes bij een concert van The Streamers bij Paleis Noordeinde. De gelegenheidsgroep van Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon geeft om 20.00 uur een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.