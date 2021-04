Prinses Amalia heeft haar eerste autorijles gehad, bevestigt ze dinsdag tijdens een virtuele autorace in Eindhoven. Er deden geruchten de ronde dat de prinses bezig zou zijn met rijlessen.

De vervolglessen zijn volgens de zeventienjarige prinses afgelast. De reden voor de afgelasting licht prinses Amalia niet toe. Ook wanneer de prinses haar eerste rijles heeft gehad, maakte ze niet bekend.

Amalia en haar zusjes Alexia en Ariane raceten tijdens Koningsdag in Eindhoven virtueel tegen elkaar in een Formule 1-auto. Amalia kwam als eerste over de finish.

De dochters van het koningspaar maakten onder leiding van voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos een rondje over het circuit van Zandvoort, dat eigendom is van prins Bernhard. De installatie in de simulatoren was al lastig door de hakken van de prinsessen, maar eenmaal klaar vloog Amalia uit de startblokken. Samen met Alexia zorgde ze voor een nek-aan-nekrace tot de finish.

De drie prinsessen spinden meermalen, belandden in het gras en zelfs in de muur, maar konden daarna hun race weer voortzetten.

Na de overwinning van Amalia maakte ze plaats voor haar vader en ging ook koning Willem-Alexander een rondje over het circuit. Dat ging niet naar verwachting, vond hij. "Het ging slecht", lachte Willem-Alexander toen hij 'uitstapte'.

De virtuele Formule 1-race was niet de eerste van de prinsessen. Eerder namen Ariane en Alexia deel aan een hoovercraftrace.