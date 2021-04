Volgens modedeskundige Josine Droogendijk hebben koningin Máxima en prinsessen Amalia en Ariane op Koningsdag opnieuw gekozen voor een outfit van het Belgische modehuis Natan. Prinses Alexia zou een crèmekleurige jurk en een crèmekleurig vest van het merk Maje dragen.

Koning Willem-Alexander, die dinsdag 54 jaar is geworden, is gehuld in een donkerblauw pak.

Máxima draagt een jurk die ze niet eerder heeft gedragen met een blauw-gele print uit een eerdere collectie van Natan, een van haar favoriete modehuizen. Haar bijpassende hoed is volgens Droogendijk van de Belgische hoedenmaker Fabienne Delvigne.

Amalia heeft gekozen voor een broekpak met donkergroene broek en lichtblauwe top, eveneens van Natan. Haar jongste zusje Ariane draagt een donkerblauwe jurk van het Belgische modehuis.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Koningsdag

Alexia draagt een outfit van het Franse merk Maje. Ze heeft een zwart tasje geleend van haar moeder. Het is een bijzonder accessoire omdat de koningin het in 2007 al aan haar arm had hangen tijdens een bezoek aan Eindhoven, de stad waar de Oranjes dinsdag de verjaardag van de koning vieren.