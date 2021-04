Maxime Meiland is in verwachting van een meisje. Het geslacht van de baby werd maandagavond bekendgemaakt in een aflevering van Chateau Meiland.

In een eerder opgenomen scène is te zien dat Meiland en haar vriend Leroy Molkenboer naar het ziekenhuis gaan voor een echo. Het stel wilde op dat moment nog niet weten of de baby een jongen of een meisje wordt.

De bakker werd vervolgens ingeschakeld om voor een zogeheten genderrevealparty een taart te bakken. Toen Meiland en haar vriend de taart aansneden, was de roze vulling te zien.

Meiland maakte in maart bekend haar tweede kind te verwachten. De 25-jarige dochter van Martien Meiland en Erica Renkema heeft al een driejarige dochter, genaamd Claire.

Meiland en Molkenboer kochten onlangs samen een huis in Noordwijk. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Chateau Meiland, waar hij als cameraman werkte. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie.