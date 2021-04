Ronnie Wood, gitarist van The Rolling Stones, is onlangs voor de tweede keer genezen verklaard van kanker. Bij de muzikant werd tijdens de recentste lockdown opnieuw kanker geconstateerd, vertelt hij aan The Sun.

Wood, die in 2017 nog longkanker had en een operatie moest ondergaan waarbij een deel van zijn long werd verwijderd, kreeg ditmaal te horen dat er bij hem een kleincellig carcinoom was geconstateerd. Deze zeldzamere en agressievere vorm van kanker verspreidt zich doorgaans sneller, maar desondanks is Wood genezen verklaard.

De gitarist van The Rolling Stones wijdt zijn herstel zelf deels aan het feit dat hij al jaren nuchter door het leven gaat en dat hij zijn lot in handen heeft gelegd van een "hogere macht". "Het enige wat ik kon doen is positief blijven, sterk zijn en het gevecht aangaan. De rest ligt in handen van de hogere macht", aldus de muzikant.

Volgens 73-jarige Wood heeft het schilderen van portretten van zijn 43-jarige vrouw Sally en hun vierjarige tweeling hem geholpen sterk te blijven. Wood heeft zes kinderen uit drie huwelijken en inmiddels ook zes kleinkinderen.