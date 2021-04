De zeventienjarige Amalia wordt in december achttien en dus meerderjarig. Er gaat veel veranderen voor de prinses, maar op Koningsdag zal de rol van Amalia er voorlopig niet heel anders uitzien, verwacht royaltydeskundige Rick Evers.

"Amalia krijgt als ze meerderjarig is allerlei verplichtingen, net zoals iedere andere Nederlander", vertelt Evers. Maar verschillen zijn er ook. "Ze krijgt dan ook een sloot geld op haar rekening gestort, waar ook wat tegenover staat. Willem-Alexander heeft gezegd dat ze ook iets voor dat geld moet doen."

"Vanaf haar achttiende wordt ze geacht om elk jaar bij Prinsjesdag te zijn en zitting te nemen in de Raad van State. Ze kan vast niet wachten tot het zo ver is, want ze gaat al weleens naar de Tweede Kamer om daar de debatten te volgen. Dat hoeft ze helemaal niet als het aan Willem-Alexander ligt. Die wil vooral dat ze tot haar achttiende vooral kind kan zijn."

Haar rol op Koningsdag zal er voorlopig niet heel anders uitzien, verwacht Evers. "Ze blijft de oudste van de drie zussen. Je ziet dat ze Alexia en Ariane onder haar hoede neemt. De grote veranderingen zullen pas plaatsvinden zodra ze een partner heeft gevonden. Dan zal haar rol een stuk serieuzer worden."

“Tijdens Koningsdag in Groningen zag je al dat Amalia het voortouw nam op haar vader en moest ze afgeremd worden.”

Maar ook nu doet Amalia dat al, concludeert de royaltykenner. "Amalia laat al jaren zien dat zij de verstandigste is en dat ze zich goed voorbereidt op de dag. Ze wil het echt perfect doen. Voor de regioquiz in Amersfoort tijdens Koningsdag 2019 had ze spiekbriefjes gemaakt, met daarop feitjes over de regio die ze in de bus al aan het oefenen was. Tijdens de quiz lieten Amalia en Máxima zien heel competitief te zijn. Dat gaat er dit jaar misschien nog wel harder aan toe, nu we ze als één team gaan zien strijden."

Ook als Amalia achttien jaar is, zal ze volgens het protocol achter haar ouders moeten lopen. Maar ze neemt die regels niet altijd even nauw. "Tijdens Koningsdag in Groningen zag je al dat Amalia het voortouw nam op haar vader en moest ze afgeremd worden."

NU.nl heeft ook de Rijksvoorlichtingsdienst gevraagd hoe Amalia's rol er tijdens Koningsdag 2022 uitziet. "Op hoe Koningsdag er volgend jaar gaat uitzien, lopen we nu nog niet vooruit."

Een eigen 'hofdame'

Wat haar bankrekening betreft loopt Amalia wel voor op haar moeder, maar ze moet wel een deel van haar toelage aan het personeel besteden. "Ik verwacht dat ze een particulier secretaris in dienst neemt (een betaalde versie van de vrijwillige functie hofdame, red.). Misschien loopt die wel tijdens Koningsdag in Maastricht volgend jaar achter haar aan", vertelt Evers.

Nu loopt de voormalige nanny van de drie prinsessen nog mee als een soort hofdame. "Ze helpt bijvoorbeeld bij het aan- en afgeven van hun jassen en neemt de cadeautjes aan die ze krijgen. De prinsessen hebben een ijzersterke band met haar. Ze kennen haar van jongs af aan en hebben heel veel met haar gedeeld. Het zal me niet verbazen als zij in dienst treedt als particulier secretaris van Amalia. Het lijkt me mooi voor haar als ze zo'n vertrouwd persoon als belangrijke adviseur krijgt."

Evers is dinsdag zelf ook aanwezig in Eindhoven en kijkt uit om het koninklijk gezin in een meer ontspannen setting te zien. "Op Koningsdag krijg je een van de weinige inkijkjes hoe ze met elkaar omgaan en wat hun karakters zijn. Ze zijn daar wel voorzichtig mee, want als je eenmaal iets hebt gezegd, dan draag je dat als lid van het Koninklijk Huis jarenlang met je mee. Hoe minder je vertelt, hoe meer je jezelf kan zijn en blijven. Wat jammer is, want als land voel je je daardoor wel minder verbonden met het gezin."