Het interview van Linda de Mol met Marco Borsato over zijn affaires en zijn burn-out heeft zowel de presentatrice als de zanger veel kritiek opgeleverd. Toch kijken ze tevreden terug op het gesprek dat in maart plaatsvond. Volgens De Mol is ook Borsato's ex-vrouw Leontine er blij mee.

In de podcast De 10 van vertelt De Mol dat ze niet het type is dat stevig doorvraagt en ook geen journalist is. Na de uitzending werd daar door kijkers veel kritiek op geleverd: Borsato zou schoon schip hebben mogen maken zonder al te veel tegenspraak van de presentatrice.

"Ik doe geen journalistiek interview waarin ik mensen onderuit probeer te halen of een scoop probeer te scoren. Ik ga gewoon een gesprek aan. Juist daardoor vertellen mensen mij vaak veel meer dan wanneer je begint van: je hebt dit en dit gezegd en dat was heel erg fout!"

"Marco was er heel blij mee, Leontine ook trouwens", aldus De Mol, die de twee allebei nog sprak na het interview. Tot nu toe bleef een reactie van Leontine uit.

De Mol benadrukt dat ze bij sommige mensen weet hoe ver ze kan gaan en niet over die grens wil gaan. "Ik ken sommige mensen zo goed dat je ook heel goed weet van: don't go there. Ik ben ook bevriend met mensen en het zijn ook mijn collega's. Dat is ook wel lastig. Het is niet alleen bij Marco, maar ook bij Tjitske Reidinga of Lies Visschedijk."