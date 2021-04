Met een gedeelde tien miljoen volgers ontvangen Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney regelmatig ongepaste berichtjes op sociale media. Beide hebben echter niet de behoefte die te lezen, vertellen de voetballer en zijn jeugdliefde aan LINDA.meiden.

"We kijken er niet naar en die mensen staan natuurlijk ook niet letterlijk bij ons voor de deur. Het is simpel: ik hou van Mik, ben superverliefd op haar", aldus de 23-jarige De Jong in gesprek met het blad.

Volgens Kiemeney, die al sinds haar vijftiende samen is met de voetballer, geeft het stel jaloezie geen kans. "Frenkie is mijn eerste serieuze liefde. Ik weet nog hoe hij met een doos bonbons voor mijn moeder op de stoep stond, toen hij voor het eerst bleef slapen. Mijn broertjes had ik gezegd dat ze rustig aan moesten doen met de grappen zodat Frenk zich welkom zou voelen. Na een tijdje woonde hij half bij ons in. Van samen proefwerken maken zijn we volwassen geworden, met elkaar meegegroeid."

Het stel woont nu in Spanje, waar De Jong voor FC Barcelona speelt. Inmiddels voelen ze zich er thuis, al missen ze de alledaagse dingen van thuis en hun familie wel, zegt Kiemeney. "Het liefst hebben we ze vaak om ons heen, maar met de lockdown is dat lastig. Hun laatste bezoek is al een jaar geleden. Ik mis het om even terug te gaan naar Brabant waar alles altijd bij het oude blijft en mijn moeder heerlijke spinazie met gehaktballen op tafel zet."

Kiemeney en De Jong weten niet wat de toekomst gaat brengen, omdat dingen snel kunnen veranderen door de voetbalcarrière van De Jong. "Er valt met geen zekerheid te zeggen hoe we er over vijf jaar voor staan. Maar waar we ook zijn, we zijn in elk geval samen", aldus De Jong.