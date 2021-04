Marlijn Weerdenburg en haar vriend Paul hebben 23 april een tweede zoon gekregen, laat de actrice en presentatrice maandag weten via Instagram. Ze hebben hun zoon de namen Sammie Johan Willempje gegeven.

"Ook al lagen dood en leven nooit eerder zo dicht bij elkaar, onze harten stromen over van geluk met liefde voor jou, kleine Sammie", schrijft Weerdenburg, die onlangs haar moeder verloor.

In januari schreef de actrice, presentatrice en zangeres het liedje Sammie, als idee om hier een virtueel geboortekaartje van te maken. Ze brengt het liedje maandag alsnog uit. "Hoe vervreemdend om een liedje als dit uit te brengen", aldus Weerdenburg.

"Van toen alles nog normaal was. En toch doe ik het. Mijn moeder had het zo gewild. Ze was mijn grootste fan en zou willen dat ik mijn zoon zou eren."

Weerdenburg en haar vriend zijn sinds 2016 samen. De actrice beviel in 2017 van zoon Teun.