Dave en Donny Roelvink hebben hun ruzie bijgelegd. De broers hebben een goed gesprek gehad, laat Dave zondag weten aan RTL Boulevard.

"Het is weer goed tussen ons. We hebben van de week een goed gesprek gehad bij mij thuis en dat was weer als vanouds. Ik ben ontzettend blij", vertelt Dave.

Het is niet duidelijk waar de ruzie tussen de 26-jarige Dave en de 23-jarige Donny precies over ging. In september probeerde vader Dries Roelvink nog te bemiddelen tussen de twee, maar die poging was onsuccesvol. De zanger zei toen dat er sprake was van maandenlange ruis tussen zijn zoons.

Dave maakte zondag via Instagram bekend dat zijn vriendin Jazzlyn in verwachting is van hun eerste kind. Hij plaatste bij het bericht ook een foto samen met broer Donny.