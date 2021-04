Dave Roelvink (27) wordt vader. Zijn vriendin en jeugdliefde Jazzlyn is in verwachting van hun eerste kind, deelt de dj op Instagram.

"Ik word vader! Eindelijk mogen we het vertellen. Begin november krijgen we ons eerste kindje", schrijft Roelvink.

In een video is te zien dat zijn vriendin hem het nieuws vertelde door een speen te verstoppen in zijn ontbijt. Roelvink was in eerste instantie stil en leek even tijd nodig te hebben om het allemaal tot zich te nemen. In de video is te zien hoe zijn verbazing uiteindelijk plaatsmaakt voor vreugde.

Roelvink en Jazzlyn zijn nu ongeveer een jaar samen zijn nadat ze in 2015 na een relatie van twee jaar uit elkaar gingen.

"Het was als vanouds", vertelde de dj en influencer toen hij net weer samen was met zijn jeugdliefde. "Ik merkte dat we veel raakvlakken hebben en goed met elkaar overweg kunnen. Dus ik dacht: waarom niet nog een keer proberen? Het is acht jaar geleden en we waren toen nog erg jong."