Kanye West brengt samen met het Spaanse modehuis Balenciaga een eerbetoon uit aan DMX. Wests kledingmerk Yeezy en het modelabel slaan de handen ineen voor een T-shirt van de overleden rapper.

Op de voorkant van het zwarte shirt staat een portret van DMX. Op de mouwen staan zijn geboorte- en sterfdatum. Fans kunnen het kledingstuk van 200 dollar (ongeveer 165 euro) nu bestellen. De opbrengst ervan gaat naar de nabestaanden van de rapper.

West was zaterdag ook aanwezig bij de herdenkingsdienst van DMX in New York. De rapper trad er samen op met zijn Sunday Service Choir.

DMX overleed op 9 april op vijftigjarige leeftijd aan een hartaanval na een overdosis drugs. Hij wordt zondag begraven in New York.