Thomas Berge is weer gelukkig in de liefde. De zanger is sinds een paar weken aan het daten met Elianne Zweipfenning, bekend als presentatrice van het platform RUMAG. Dat bevestigt zijn management aan Shownieuws.

Het is nog erg pril tussen de twee. Zo heeft Zweipfenning het zoontje van Berge nog niet ontmoet, benadrukt de manager.

Hoe de twee elkaar hebben ontmoet, is niet bekendgemaakt. Wel was Zweipfenning al te zien in de videoclip van Berges single Nooit had ik door.

De zanger had eerder relaties met Cassidy Roeks en fotografe Myrthe Mylius, met wie hij zoon Jack (7) kreeg. Vorige zomer was de zanger samen met PowNed-presentatrice en model Adinda Kennedy.