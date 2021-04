Dick Advocaat groeide op met een moeder en vader, maar in een interview in NRC zegt de voetbaltrainer dat hij eigenlijk nooit echt heeft kunnen achterhalen wie zijn vader als persoon was. Dat kwam volgens hem vooral doordat zijn vader bijna elke dag aan het werk was.

"Op zondagavond stookte mijn vader op het ministerie als bijverdienste de kachels op. Hij was altijd aan het werk, ik kende hem niet goed. Als ik eerlijk ben, heb ik niet zoveel aan mijn vader gehad", aldus Advocaat.

"Hij hield van ons, maar was heel erg met zichzelf bezig. Kinderen hadden in die tijd, vlak na de oorlog, ook een andere band met hun ouders dan nu."

Volgens de 73-jarige Feyenoord-coach werd er thuis ook amper met elkaar gesproken. Ondanks de gebrekkige persoonlijke relatie, was Advocaat wel trots op zijn vader: "Hij werkte hard."

Met zijn moeder had Advocaat een veel betere verstandhouding: "Ik was echt een moederskind. Dus toen ik een baan als coach in Glasgow (bij voetbalclub Rangers FC, red.) kreeg, durfde ik dat eerst niet aan haar te vertellen. Helemaal naar een ander land."

Zijn moeder stond ook altijd klaar voor haar kinderen, vervolgt Advocaat: "Dat mens heeft keihard gewerkt. Alleen de woensdagavonden waren van haar. Dan ging ze klaverjassen in het café om de hoek. Dat pakte niemand haar af."