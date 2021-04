André van Duin probeert tijdens het zingen van het nummer Voor Altijd niet aan zijn overleden echtgenoot Martin Elferink te denken, zo vertelt de presentator in een interview met NRC. Het lied werd door Danny Vera voor Van Duin geschreven en gaat ook over Elferink.

"Dat liedje moet er goed uitkomen. Daar concentreer ik me op. In feite denk ik nauwelijks aan Martin als ik het zing. Ik denk vooral aan de melodie en de tekst, en even wat minder aan de inhoud", zegt de 74-jarige Van Duin tegen de krant.

"Danny Vera had me opgebeld: 'Ik heb een liedje voor je gemaakt.' Ik vond het mooi, al wilde ik de tekst nog een beetje veranderen. Dan zou het over Martin gaan en tegelijk iets universeels hebben."

Elferink stierf in januari 2020 aan de gevolgen van darmkanker. Om niet te veel met het verdriet geconfronteerd te raken, werkt Van Duin veel en probeert hij heel vaak zijn vrienden te zien: "Het is aanpassen. Alles is zo anders. Ik heb gelukkig lieve vrienden en veel werk. Dat geeft afleiding. Als ik hier thuis zit, ga ik maar piekeren."

'Maar dan ben ik tachtig'

Begin dit jaar werd Van Duin behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. Ook hij had darmkanker, maar in tegenstelling tot bij zijn partner was er bij hem wel iets aan te doen. "Bij Martin hebben ze de bron van zijn ziekte nooit kunnen achterhalen. Die chemo's waren steeds a shot in the dark. Bij mij hadden ze direct een behandelplan."

Van Duin, die zestig jaar in het vak zit, wil zo lang mogelijk door blijven werken. "Jan Slagter zegt weleens: 'We hebben nog voor vijf jaar een contract voor Heel Holland Bakt.' Maar dan ben ik tachtig! Aan de andere kant: als je fit blijft, kan het makkelijk. Als ik zo gezond blijf als nu, moet dat lukken."