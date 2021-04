Hoewel Frans en Mariska Bauer al dertig jaar een stel zijn, zijn de twee nog verre van uitgepraat. De zanger en zijn vrouw zien dat als een van de geheimen van hun relatie, vertellen ze in de AD-bijlage Mezza.

"We praten de hele dag. Als het een minuut stil is, is het lang. We hebben discussies, maar maken ook zo veel lol met elkaar", zegt de 45-jarige Mariska.

De 47-jarige Frans is het daarmee eens. "Maar het echte geheim is natuurlijk dat 1: Mariska altijd gelijk heeft en 2: als ze 't niet heeft, ik haar gelijk gééf. Dat heeft geresulteerd in dertig prachtige jaren."

Het koppel werkt ook graag samen en maakte meerdere reisprogramma's, terwijl reizen niet iets is wat ze vroeger deden.

"Ik ben met mijn ouders ooit één keer met de caravan naar Enkhuizen geweest. Kamperen bij de boer. We deden dagjes uit. Naar de Efteling, Blijdorp, Madurodam. Nieuwsgierig naar andere landen waren we natuurlijk wel, zeker als mijn oom en tante terugkwamen van vakantie in Frankrijk. Zagen we dia's van de Eiffeltoren, de bergen, zo mooi", vertelt Frans.

Voor de serie De Bauers: Bestemming Onbekend, die vanaf woensdag te zien is op RTL 4, reizen de Bauers naar plekken in Nederland en in het buitenland die ze nog niet kenden.

"Het mooie van dat programma was dat we niet wisten waar we terechtkwamen. Het doel is om mensen te leren kennen die op een andere manier in het leven staan dan wij", vertelt Mariska.