Frank Lammers denkt af en toe na over een terugkeer naar Noord-Brabant. Zijn vrouw ziet dat als geboren en getogen Amsterdamse echter niet echt zitten. De acteur zegt in gesprek met Het Parool dat zijn vrouw zich in zijn geboortestreek eenzaam zou voelen.

"We hebben zelfs een huis bekeken, omdat ik dat zo graag wilde. Maar als puntje bij paaltje komt, zegt mijn vrouw altijd nee", aldus Lammers.

"Ik denk ook dat Brabant als basis qua tijdsverdeling en voor ons huwelijk niet ideaal zou zijn. Als schrijver werkt zij vaak thuis, terwijl ik er bijna nooit ben. Zo was ik voor Undercover en Ferry acht maanden in België. Dan zou zij daar in haar eentje zitten. Ze schrijft columns voor de Volkskrant en om die te vullen, moet ze natuurlijk wel wat meemaken. Bovendien: haar beste vriendin woont onder ons."

De 49-jarige Lammers zegt verder dat zijn vrouw weinig moeite heeft om met hem samen te leven. "Maar wij zijn allebei vurige mensen, willen veel van het leven en kunnen zo opgaan in wat we doen dat er soms minder ruimte is voor de ander. Dat moeten we dan accepteren van elkaar. Af en toe botst dat. Dat geeft ook niet, zo'n explosie vind ik wel gezond."

As ze ruzie maken, dient deze echter wel te worden opgelost, zegt de acteur. "Het is fijn dat het soms knalt, dat je ergens voor moet vechten, want ik houd niet van gezapigheid."