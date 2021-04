Tineke de Nooij wordt dinsdag tachtig jaar oud en beseft dat het vinden van een nieuwe liefde moeilijk zal worden. In gesprek met het AD zegt de presentatrice ook eigenlijk geen zin meer te hebben om een partner te moeten verzorgen.

"Kijk, de laatste jaren met mijn man (die overleed in 2018, red.) waren de moeilijkste jaren van mijn leven. Daar ben ik nu aan voorbij. De liefde is in mijn leven vanaf nu een zwak punt. Op deze leeftijd kun je niet meer vrolijk verliefd worden en een vriendje hebben: het gaat rond je tachtigste toch meer over moeten zorgen voor iemand", zegt De Nooij tegen de krant.

"Maar ik heb helemaal geen zin meer om weer een man te moeten verzorgen. Ik heb de handen veel te vol aan mezelf om dat hele proces nog een keer mee te maken."

De Nooij is pas net begonnen met het leeghalen van de kamer van haar op 94-jarige leeftijd overleden man Peter IJkelenstam. "Misschien heb ik het ouder worden wel te lang voor me uit geschoven en is daarom de confrontatie nu zo groot."

Omdat ze nog steeds kan werken, heeft De Nooij het gevoel dat ze nog steeds meedoet in de maatschappij, maar stokoud wil ze echt niet worden. "Er zijn zelfs mensen die hun eigen kinderen overleven. Dan denk ik: dat wil ík niet. Daar heb ik geen zin in. Weet je, ik merk vooral de laatste jaren dat ik zo oud ben. Mijn oudste vrienden zijn eigenlijk allemaal wel dood. M'n oudste collega's: precies hetzelfde."