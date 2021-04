Frans Duijts zet weleens een tas vol boodschappen voor de deur van een collega die door de coronacrisis te weinig omzet draait om in zijn levensbehoefte te voorzien, laat de zanger aan De Telegraaf weten.

Geld lenen doet de 41-jarige artiest liever niet: "Daar komt alleen maar ellende van."

Door de coronacrisis kunnen Duijts en zijn collega's al maandenlang niet in volle zalen optreden. De zanger is echter niet bij de pakken neer gaan zitten en zocht naar een andere manier om geld binnen te krijgen. Dat adviseert hij ook zijn collega's in nood.

"Als ze piepen: 'Ik kan niet zingen, ik kan niet zingen, wat moet ik nu?', zeg ik wel even: jongens, het is een rottijd, maar je hebt ook nog twee van die dingen waar vingers aan zitten. Die kún je gebruiken."

Duijts, die in 1998 zijn eerste hit had met het lied Jij denkt maar dat jij alles mag van mij, zocht tijdens de coronacrisis binnen het sloopbedrijf van de familie Duijts naar een manier om zich toch nuttig te maken. "Ik bemoeide me overal mee, was onuitstaanbaar. Dus heb ik in de zaak maar wat sloopwerk opgepakt en wat handel opgezocht, want van binnen zitten word ik gek."

De zanger bereidt zich ondertussen wel voor op de heropening van concertzalen. Samen met rapper Donnie maakte hij het nummer Frans Duits.

"Frans Duits tikt op YouTube de miljoen views aan, we staan ermee op één bij Sterren.nl, TV Oranje, Radio NL, iedereen zingt 't overal. Moeten we niet een champagnemomentje doen? Is wel een goede reden voor wat vrolijkheid, toch?"