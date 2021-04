Floor Jansen herstelt goed van haar operatie. Dat vertelt de Nightwish-zangeres op Twitter. Jansen heeft haar galblaas laten verwijderen.

"Bedankt voor alle warme wensen die ik van iedereen kreeg", vertelt Jansen in een video. "

Het gaat al een stuk beter, ik ben heel goed aan het herstellen van de operatie en ik krijg elke dag weer nieuwe energie."

Op 14 april liet de 40-jarige Jansen weten dat ze in een Fins ziekenhuis was beland met enorme buikkramp. Dat bleek een galsteenaanval te zijn. Uiteindelijk moest haar galblaas verwijderd worden. Daar zaten zo'n vijftien stenen in.