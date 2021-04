Renée van Wegberg is maandag bevallen van een zoon. De 36-jarige musicalactrice deelt vrijdag een foto van haar gezin op Instagram.

"Afgelopen maandag is onze zoon Beau geboren. Nog steeds overdonderd door de magie van dit nieuwe leventje. We zijn compleet", schrijft Van Wegberg.

Het is het eerste kind van de zangeres met vriend Berry Janssen. Met haar ex-man Rutger Le Poole heeft ze een vijfjarige zoon: Pepijn. Bassist en gitarist Janssen kreeg eerder een dochter: Alba (14).

Van Wegberg was in 2017 te zien in de rol van Liesbeth List in de gelijknamige voorstelling over haar leven.