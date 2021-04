Caitlyn Jenner heeft haar papieren ingediend om een gooi te doen naar het gouverneurschap van Californië. De voormalig atleet en realityster maakt volgens haar team later op vrijdag de plannen van haar campagne bekend, meldt Axios.

Jenner hoopt als Republikein de zittende Democratische gouverneur Gavin Newsom op te volgen. Newsoms periode als gouverneur loopt eigenlijk pas in 2022 af, maar er is dit jaar een campagne voor een zogeheten terugroeping gestart. Als deze petitie door genoeg stemmers wordt ondertekend (er is een aantal van anderhalf miljoen nodig) , kan hij worden afgezet en wordt er een nieuwe gouverneur gekozen.

Jenner, die eerder getrouwd was met Kris Jenner, met wie ze dochters Kendall en Kylie kreeg, zou in haar campagneteam verschillende mensen hebben opgenomen die eerder met voormalig president Donald Trump werkten. Toch meldt haar team dat ze zich niet wil neerzetten als een Republikein vergelijkbaar met Trump. Jenner, zelf transvrouw, steunde hem openlijk tot hij in 2018 een wet terugdraaide die het mogelijk maakte voor trans studenten om zelf te kiezen welk toilet ze gebruiken. "Mijn vertrouwen in hem was misplaatst", zei ze destijds.

Volgens Axios meldt Jenner in een eerste verklaring dat Sacramento (de hoofdstad van de staat Californië) een eerlijke leider met een heldere visie nodig heeft.

Steun voor de terugroeping van de huidige gouverneur Newsom ligt volgens polls momenteel op 40 procent, maar de initiatiefnemers van de petitie zeggen al twee miljoen handtekeningen te hebben, die nog officieel gecontroleerd moeten worden. Mocht de verkiezing er komen, kan Jenner rekenen op veel concurrentie. Bij de verkiezing van gouverneur van Californië in 2003, die gewonnen werd door acteur Arnold Schwarzenegger, deden 135 mensen een gooi.