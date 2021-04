Tino Martin werd vorige week door de politie verzocht zijn woning te verlaten omdat er plannen zouden zijn voor een overval, zo vertelt de zanger aan De Telegraaf.

"Mijn vriendin en ik werden vorige week vrijdag door de politie op de hoogte gesteld. De informatie was zeer summier en kwam erop neer dat we mogelijk doelwit zouden zijn van een gewapende overval. De politie adviseerde dringend tijdelijk elders te gaan wonen", aldus de 37-jarige zanger.

Hij is inmiddels weer thuis. De politie houdt extra toezicht en de beveiliging is opgeschroefd. Martin heeft niet te horen gekregen wie er achter de plannen voor een overval zitten.

"Ik begrijp het niet zo goed, want we hebben niets van grote waarde en geen contant geld in huis. Maar het is goed dat we zijn gewaarschuwd, want iedereen is extra alert. Het is wel vervelend dat we ons huis uit moesten, maar gelukkig is nu alles veilig."

BN'ers zijn de afgelopen tijd vaker slachtoffer geweest van huisovervallen. Zo drongen overvallers eerder de woningen van realityster Amanda Balk, Gordon, Fred van Leer en Nikkie de Jager binnen.