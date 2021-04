Ook de koninklijke familie kon tijdens de lockdown niet sporten in teamverband. Daarom deden koningin Máxima en haar dochters aan sport via een app, vertelde de vorstin vrijdag tijdens de opening van de Koningsspelen in Amersfoort.

"Sporten was ook voor ons een uitdaging", vertelde koningin Máxima. "Het was wel een issue dat ze (haar dochters, red.) niet konden hockeyen. Maar dat hebben we samen als gezin opgepakt."

"Godzijdank hadden we digitale middelen. We hadden apps waarmee we kleine work-outs hebben gedaan."

Zodra teamsporten weer waren toegestaan "renden ze naar het hockeyveld", aldus Máxima over haar dochters. Zelf bleef de koningin vooral bewegen door te wandelen, samen met de honden. "Mijn hoofd leeg houden, natuur zien en frisse lucht ademen."

De vorstin gaf alle docenten van Nederland een grote pluim voor hun inzet tijdens het lastige coronajaar. "Vandaag kunnen de kinderen corona even vergeten. Dat hebben ze verdiend na zo lang thuiszitten en studeren. Petje af voor de juffen en meesters tijdens al die tijd dat de kinderen thuis moesten leren."