Marie Kondo en haar echtgenoot Takumi Kawahara zijn ouders geworden van hun derde kind. Het is een jongetje, meldt de opruimgoeroe op Instagram.

"Ik ben compleet in de wolken om dit prachtige wezentje welkom te mogen heten", aldus Kondo. "We maken het goed en het is prachtig om qualitytime met ons mannetje door te brengen",

Het is nog niet bekend welke naam de baby heeft gekregen.

Marie en Takumi kregen eerder al twee dochters: Satsuki and Miko. In januari maakte Kondo haar zwangerschap wereldkundig, eveneens via sociale media.