Musicalactrice en vlogger Laura Ponticorvo en haar man Ryan verwachten hun eerste kind samen.

"Het was een hobbelige weg die papa en mama hebben afgelegd samen, maar het was het allemaal waard", schrijft de 35-jarige Ponticorvo op Instagram bij een filmpje van haar en haar man.

"Onze grootste droom is uitgekomen en we zijn zo ongelooflijk gelukkig en gezegend dat je nu veilig en warm in mama's buikje groeit. We wachten geduldig op je en kunnen niet wachten om je straks vast te houden en nooit meer los te laten."

De echtgenoot van Ponticorvo heeft al drie kinderen uit eerdere relaties. "Je twee grote broers en zusje kunnen ook niet wachten om je te knuffelen en jij bent ons cadeautje dat onze cirkel met elkaar verbindt", aldus de actrice, die onder meer te zien was in de musical Verliefd op Ibiza.

"Mijn wereld is nu compleet en ik vind het echt magisch wat er nu allemaal gebeurt. Ik kan oprecht en eerlijk zeggen dat ik nu echt heel gelukkig ben."