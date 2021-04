Gal Gadot en haar man Yaron Varsano krijgen opnieuw een dochter, zo vertelde de Wonder Woman-actrice donderdag in het tv-programma Live with Kelly and Ryan.

"We blijven bij wat we al kennen", aldus de 35-jarige Gadot, die al moeder is van Alma (9) en Maya (4).

De actrice vindt slaapgebrek het moeilijkste aan het moederschap. "Bij Alma hadden we in het begin geen goede slaaproutine. Dat hebben we bij Maya, de tweede, heel anders aangepakt. Zij slaapt door sinds ze vijf maanden oud is."

Gadot trouwde in 2008 met Varsano, een vastgoedontwikkelaar die in Amsterdam geboren werd.