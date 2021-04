Mary-Kate en Ashley Olsen braken op jonge leeftijd door in Hollywood en hun jongere zus Elizabeth acteert ook al een paar jaar succesvol. Toen Elizabeth met acteren wilde beginnen, wilde zij echter niet met Mary-Kate en Ashley geassocieerd worden.

"Ik was een jaar of tien en wilde kijken of ik auditie kon doen. Maar ik realiseerde me al vrij snel dat het niks voor mij was, omdat ik mijn sportteams, danslessen en buitenschoolse activiteiten miste", zegt Elizabeth in gesprek met het Britse tijdschrift Glamour.

Ze ging er uiteindelijk toch mee door, maar heeft het iets anders aangepakt. "Ik denk dat ik toen al een beetje begreep wat nepotisme inhield. Ik weet niet of ik het woord wel kende, maar ik had wel een bepaalde associatie met het niet verdienen van iets wat me al op jonge leeftijd stoorde", aldus de inmiddels 32-jarige actrice.

"Ik dacht daarom ook: ik noem mezelf Elizabeth Chase (haar tweede naam, red.) als ik actrice word."

Mary-Kate en Ashley Olsen werden eind jaren tachtig bekend door hun rollen in de televisieserie Full House. Later speelden zij nog in diverse series en films. In 2006 stopten de twee met acteren en lanceerden ze een modelabel.

Elizabeth maakte in 2011 haar filmdebuut met de hoofdrol in de thriller Martha Marcy May Marlene.