Tom Jones verhuisde enkele jaren geleden van de Verenigde Staten terug naar het Verenigd Koninkrijk. Het was zijn vrouw, Linda Woodward, die hem op haar sterfbed tot die terugkeer aanspoorde, zegt de zanger in een interview in NRC.

"Ik woonde in Los Angeles met een Green Card. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om Amerikaan te worden. Terug naar Londen wilden we al lang. Op mijn vrouws sterfbed drong ze aan: doe het. Dan ben je dichter bij onze zoon en zijn gezin, en vrienden. Dus ik ben weer thuis. Ik woon hier fijn, en het is maar drie uur rijden van Wales. En zij is mee, ik heb haar as in een kistje", aldus Jones.

Jones en Woodward leerden elkaar al vroeg in hun leven kennen en trouwden toen de zanger zestien jaar oud was. Zijn leven is door haar door veranderd, maar zijn vrouw maande hem om na haar dood vooral door te gaan.

Ook op zijn nieuwe album Surrounded by Time denkt de tachtigjarige Jones daarom aan zijn vrouw terug. In I won't crumble with you, zingt hij over Woodward die in 2016 aan de gevolgen van longkanker overleed.

"In het ziekenhuis zei ze: 'Val niet met mij om. Ik moet gaan, maar jij moet door. Don't crumble. Denk aan hoe ik lach als jij op het podium staat.' Dat hielp mij. Ze heeft me altijd met beide benen op de grond gehouden."