De nabestaanden van Ellen Wolf, de tweede ex-vrouw van André Hazes, hebben zich gedistantieerd van de AVROTROS-documentaire Kleine Jongen. Dat laat Wolfs weduwnaar Joppe de Ree op sociale media weten.

"Vanavond in deel twee van Kleine Jongen worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen. Als nabestaanden zijn wij nooit gevraagd of geïnformeerd om goedkeuring of deelname", schrijft Joppe de Ree op Facebook.

"Gezien het feit dat het geldelijk gewin van deze documentaire naar een partij gaat waar wij ons niet bepaald in kunnen vinden en wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen, hebben wij contact gezocht met AVROTROS en de productiemaatschappij om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen."

Volgens De Ree is er echter niet aan hun verzoek voldaan. Daarom stelt hij nogmaals dat de nabestaanden van Wolf zich duidelijk distantiëren en doet hij een beroep op Rachel Hazes om de opbrengsten van de serie te doneren aan de Jellinek kliniek en aan de opvang van kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik.

Hazes en Wolf waren tussen 1981 en 1990 getrouwd. Tijdens hun huwelijk werd zoon Melvin geboren die sindsdien amper in de publiciteit is geweest. Wel is het bedrijf Melvin Produkties dat de Amsterdamse zanger na zijn dood achterliet naar hem vernoemd. NU.nl is in afwachting van een reactie van AVROTROS.

Eerder liet ook Roxeanne Hazes weten dat ze niet heeft meegewerkt aan de documentaire en dat het haar pijn deed dat er privémateriaal in de documentaire te zien is. AVROTROS deelde hierna mee dat ze beelden van Roxeanne uit de intro van de serie zouden halen. Haar partner Erik Zwennes vond dit echter geen tegemoetkoming.