In een interview met de Spaanse versie van het tijdschrift Esquire is John Travolta zeer open geweest over de rouwperiode die volgde na het overlijden van zijn vrouw Kelly Preston. Zij overleed in juli 2020 na een strijd tegen borstkanker. De 67-jarige acteur zegt dat hij vaak bezig was met het troosten van anderen, iets waar hij veel moeite mee had.

"Iedereen rouwt op een andere manier, er bestaat geen handleiding voor", vertelt de Grease-acteur.

"Je maakt allemaal een eigen reis naar heling. Het belangrijkste wat je kunt doen is een ander de ruimte te geven om het op hun manier te doen en het niet moeilijker maken door hen te belasten met jouw verdriet. Stel, je bent op een begrafenis en bent heel verdrietig. En dan benadert iemand je die nog meer verdriet heeft. Dan krijg je dus geen ruimte om aan je eigen rouw toe te komen. Althans, zo heb ik dat ervaren", aldus Travolta.

Hij vervolgt: "Je wil niet weten hoeveel mensen mij hebben benaderd over het feit dat ze ook zo verdrietig waren. Ik wist gewoon niet wat ik daarmee aan moest, omdat ik zelf al zoveel te verwerken had. Het was natuurlijk niet slecht bedoeld, maar uiteindelijk zit jij dan anderen te troosten. Daarom vind ik het belangrijk om een plek te hebben waar ik alleen kan zijn met mijn verdriet, zonder dat daar iemand tussenkomt."

Voor Travolta staat het belang van zijn kinderen Ella (21) en Benjamin (10) voorop. "Mijn voornaamste taak is om hun toekomst veilig te stellen en hen te helpen waar ik kan. Ella wil bijvoorbeeld graag de filmindustrie in, dus daar hebben we het veel over. Ben is pas 10, die stuur ik vooral in zijn ontwikkeling."

Travolta en Preston waren 28 jaar getrouwd en kregen naast Ella en Benjamin ook zoon Jett. Hij overleed in 2009 op zestienjarige leeftijd.