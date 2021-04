3FM-dj Eva Koreman is in verwachting van haar eerste kind. De radiomaakster is momenteel zestien weken zwanger, vertelde ze woensdag in het radioprogramma Frank & Eva: Welkom Bij De Club.

De 36-jarige radio-dj plaatste vervolgens een foto op Instagram, die een kopie is van de beroemde zwangerschapsaankondiging van Beyoncé uit 2017. De zangeres knielde daarbij met een sluier op haar hoofd tussen verschillende bloemstukken.

"Met veel liefde, blijdschap, dankbaarheid en plezier willen we met je delen dat we een kindje verwachten. Veel liefs, Darko en Eva", aldus radiomaakster.

Koreman heeft sinds 2019 een relatie met Darko Tadicc.