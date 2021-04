Koningin Elizabeth, die woensdag 95 jaar is geworden, heeft in een bericht laten weten dankbaar te zijn voor alle condoleances die zij na het overlijden van haar man Philip ontvangen. Het Britse staatshoofd heeft deze berichten als een grote steun ervaren.

Elizabeth begint haar persoonlijke bericht met het bedanken van iedereen die haar woensdag gelukwensen heeft gestuurd vanwege haar verjaardag. "Die waardeer ik enorm."

De koningin zegt dat haar familie momenteel een periode van "groot verdriet" doormaakt. "Alle eerbetonen aan mijn echtgenoot zijn een steun voor ons allemaal", schrijft koningin Elizabeth.

"Mijn familie en ik willen jullie hiervoor bedanken. Ook voor alle steun die iedereen ons in de afgelopen tijd heeft gegeven. We zijn hier allemaal diep door geraakt en het doet ons beseffen dat Philip gedurende zijn leven een enorme impact op talloze mensen had."

Prins Philip overleed vrijdag 9 april op 99-jarige leeftijd. Hij werd afgelopen zaterdag begraven. De ceremonie vond plaats in St George's Chapel.