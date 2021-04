Meghan Markle heeft Chrissy Teigen gesteund toen het model vorig jaar zomer een miskraam had. Sindsdien onderhouden de twee een vriendschap, schrijft People.

Teigen en John Legend verloren hun zoon, die ze Jack noemden, in oktober na complicaties tijdens de zwangerschap. Het 34-jarige model en de 41-jarige zanger hebben samen dochter Luna (4) en zoon Miles (2).

Volgens Teigen kreeg ze niet lang na haar miskraam een bericht van Markle. "Ze is zo fantastisch en aardig, net zo aardig als iedereen haar beschrijft", zei Teigen in een nagesprek van het programma Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Op basis van haar persoonlijke ervaringen met Markle laat Teigen ook weten dat ze het niet begrijpt als mensen slecht over de hertogin van Sussex spreken. "Wat is er mis met al die mensen die beweren dat Meghan kwaadaardig of zelfs gek is?"

Markle en haar echtgenoot prins Harry zijn op dit moment in een publieke strijd met het Britse koningshuis verwikkeld, na een door Oprah Winfrey afgenomen interview met het stel.