De 21-jarige Amsterdammer die afgelopen maandag werd aangehouden in verband met de overval op de woning van realityster Amanda Balk is weer op vrije voeten. De politie Amsterdam heeft een bericht van Shownieuws hierover woensdag bevestigd.

De man blijft wel een verdachte.

In januari wisten twee verdachten, verkleed als pakketbezorgers, het huis van Balk in de Amsterdamse wijk IJburg binnen te dringen. Ze bedreigden en mishandelden de realityster en namen dure sieraden en andere spullen mee. Balks achtjarige dochter Vegas was ook thuis op het moment van de overval, maar verstopte zich.

In het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht werden vorige maand camerabeelden van de overval uitgezonden. Dat leverde meerdere tips op.

Balk is bekend van realityseries als De Gouden Kooi en Echte Meisjes in de Jungle. Dochter Vegas kreeg ze met dj Afrojack. Later trouwde ze met Griekse zakenman Stavros Tsatsos. In 2019 zijn zij gescheiden.