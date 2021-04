Zac Efron is na een relatie van zo'n tien maanden weer vrijgezel. Australische media, waaronder E! Online, melden dat de acteur en Vanessa Valladares onlangs uit elkaar zijn gegaan.

Het nieuws werd eerst gemeld door The Daily Telegraph en later bevestigd door de Australische radio-dj Kyle Sandilands, die de acteur goed kent. Hij vertelt dat de 33-jarige Efron en de 25-jarige Valladares onlangs, zonder ruzie, hebben besloten uit elkaar te gaan.

De twee leerden elkaar kennen toen Efron voor verschillende projecten voor langere tijd naar Australië moest. Valladares werkte in een winkel waar hij kwam shoppen en de vonk tussen hen sloeg meteen over. Gedurende de quarantaine en lockdown leerden ze elkaar goed kennen en besloot ze mee te reizen tijdens zijn werkzaamheden voor de film Gold en de Netflix-serie Down to Earth with Zac Efron.

Afgelopen zomer zou Efron zijn toeristenvisum nog met een jaar verlengd hebben om op zoek te gaan naar een huis in de plaats Byron Bay. De acteur brengt al een aantal jaar achtereen lange periodes in Australië door en voelt zich daar naar eigen zeggen helemaal thuis.

De woordvoerder van Efron wilde niet reageren op de breuk.