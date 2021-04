Tim Knol is blij dat hij gezonder is gaan leven en zo'n 40 kilogram is afgevallen door te wandelen, gezond te eten en veel te hardlopen. De zanger is ook gestopt met alcohol drinken, maar vindt het sociale aspect daarvan wel lastig.

In gesprek met het AD zegt Knol geen terugval te vrezen, maar toch te merken dat de verleiding even een drankje te drinken altijd op de loer ligt. "Het sociale aspect is weleens lastig. In het begin, toen de kroegen nog open waren, vroegen m'n vrienden natuurlijk of ik meeging. Dat deed ik soms wel, maar daar ben ik ook mee gestopt."

Voor Knol is het alles of niets: als hij bier drinkt, krijgt hij ook zin in vet eten. En daar probeert hij juist bij weg te blijven. "En in de muziekwereld is nu eenmaal altijd en overal drank verkrijgbaar. Dat is trouwens niet exclusief voor de muziekwereld, ook in sportkantines zie je dat. Iedereen vindt het normaal om alcohol te drinken, bijna overal bestaat er een vorm van sociale druk om mee te doen. Terwijl alcohol natuurlijk echt ontzettend slecht is voor je lijf. Eigenlijk is het best triest dat de dranklobby zo sterk is."

De zanger (31) merkt dat de fitheid hem niet alleen helpt in het dagelijks leven: ook zijn werk wordt er beter van. "Als twintiger dacht ik dat ik het aankon, zo'n leven vol drank. En als je voor een optreden een paar biertjes neemt, denk je misschien dat je je beste show ooit speelt. Nou, ik heb weleens zo'n show teruggezien waarvan ik dacht dat hij heel goed was. Dat viel dus vies tegen."