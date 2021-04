Prins Harry is weer terug in Los Angeles en dus niet aanwezig bij de verjaardag van zijn oma, de Britse koningin Elizabeth (95). Volgens onder meer de Daily Mail is hij in de nacht van dinsdag op woensdag gezien op luchthaven LAX in de Amerikaanse stad.

Eerder ging het gerucht dat Harry tot zeker woensdag in Londen zou blijven, om tijd met Elizabeth door te kunnen brengen.

De prins kwam vorige week terug naar Groot-Brittannië voor de uitvaart van zijn opa prins Philip (99), die afgelopen zaterdag plaatsvond.

Volgens de Britse krant is Harry niet bij de verjaardag van zijn oma omdat hij graag bij zijn hoogzwangere vrouw Meghan Markle wil zijn. De prins is terug in de staat Californië, waar het gezin woont. Vanwege de geldende coronaregels moet hij nu eerst tien dagen in quarantaine.

Het was voor Harry de eerste keer dat hij terugkeerde naar Groot-Brittannië sinds hij en zijn echtgenote een stap terug deden binnen het Britse koningshuis. In een interview met Oprah Winfrey vertelde Harry dat hij zich gevangen voelde binnen het koningshuis.