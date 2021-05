Voormalig Tweede Kamerlid Henk Krol heeft samen met zijn partner een klein hotel in de buurt van Eindhoven overgenomen en is van plan daar gasten te ontvangen in een van de veertien themakamers. Zo komen er een 'Eerste Kamer' en een 'Tweede Kamer'.

In gesprek met Privé vertelt de 71-jarige Krol dat hij na het delen van zijn plannen voor een bed and breakfast werd benaderd voor panden in Spanje en Portugal, maar hij het toch liever dicht bij huis zocht.

"Geen heen en weer gevlieg naar verre oorden. Heerlijk. Want neem nou Spanje, daar willen de autoriteiten weleens vervelend en traag werken, zo zien we immers in bijna alle afleveringen van Ik Vertrek. Die ellende blijft ons nu bespaard, want de gemeente Best werkt nu al fantastisch mee."

De kamers krijgen niet alleen politieke thema's. Aangezien Krol eens tot ereburger van Taiwan is benoemd, komt er ook een Taiwanese kamer. En een theaterkamer zal vanwege zijn bijdrage aan het programma Coulissen niet ontbreken.

Volgens Krol is er al interesse getoond in een reallifesoap rondom het kleine hotel. Met welke producent het voormalige Kamerlid nu praat, zegt hij er niet bij. "Het is de bedoeling dat ik daar bekendheden ga ontvangen en interviewen. De opzet is een soort Villa Felderhof. Die plannen zijn we nu aan het uitwerken, daar gaan jullie later meer over horen."