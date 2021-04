Jarenlang werd er geschreven over het liefdesleven van Gert Verhulst en achteraf denkt de Studio 100-baas dat hij het zichzelf makkelijker had gemaakt als hij wat opener was geweest. Dat had hem veel roddels bespaard over zijn relaties met K3-zangeressen Karen Damen en Josje Huisman.

"Als je niks over je privéleven vertelt, gaan mensen speculeren", aldus de 53-jarige televisiemaker in gesprek met Nieuwe Revu.

Inmiddels weten heel veel Belgen hoe Verhulst zijn leven leidt: in 2020 werd zijn gezin dagelijks gevolgd voor een real life soap. Verhulst denkt dat de kijker hem en zijn gezin, bestaande uit vrouw Ellen Callebout en dochter Marie (foto) en zoon Viktor, verrassend normaal vinden.

"We liggen echt niet de hele dag in een bad met champagne. Misschien valt het ze zelfs wel een beetje tegen dat ik 's ochtends ook chagrijnig ben als er geen brood in huis is en dat er niet is opgeruimd, want iedereen denkt ook dat wij hier allemaal personeel hebben rondlopen, wat niet zo is."

Verhulst vond het lange tijd heel lastig om zoveel van zichzelf te laten zien. "Ik kom toch uit een andere tijd, ben begonnen als omroeper. Als ik me tijdens mijn werk versprak of een taalfout maakte, kreeg ik direct een blauw briefje met een terechtwijzing in mijn postvak. Dat staat heel ver af van op tv in je onderbroek je tanden poetsen. Achteraf gezien had ik dat keurslijf natuurlijk veel sneller moeten loslaten, maar dat zat er zó in."

Het keurslijf is de bedenker van Kabouter Plop en Samson en Gert inmiddels helemaal kwijt. Binnenkort starten de opnames van een nieuw seizoen De Verhulstjes. "Het idee is zes zomer- en zes winterafleveringen. Althans, zolang de kijker het leuk vindt. Als die afhaakt, is het morgen gedaan. Zo simpel is dat in de tv-wereld."