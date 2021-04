De verjaardag van koning Willem-Alexander, die 54 jaar wordt, begint met een karavaan van oude en nieuwe auto's. De koning rijdt voorop in een oude DAF die speciaal voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard werd gemaakt in de jaren vijftig. Dat laat de organisatie weten aan RTL Boulevard.

Máxima rijdt achter haar echtgenoot in een zonneauto van het Nederlandse bedrijf Lightyear. Ook de prinsessen zitten verdeeld in de auto's, maar het is nog niet duidelijk wie er waar instapt.

Na hun tocht gaat het gezin door een digitale 'selfiestraat' naar het water waarop een groot podium staat. Daar wacht ze een verrassingsoptreden van artiesten die nog niet zijn bekendgemaakt. Daarna krijgen de koning, koningin en prinsessen enkele Eindhovense innovaties te zien in een studio.

Net als tijdens Koningsdag in 2019 staat er ook dit jaar een regioquiz op het programma. Ditmaal nemen de Oranjes het op tegen vier bekende gezinnen uit de regio. Later op de dag wordt er onder meer gekookt met een sterrenchef en gaan de prinsessen tegen elkaar racen op een stofzuiger.

Willem-Alexander en zijn vrouw en hun dochters zullen ook aandacht besteden aan de coronacrisis. In een speciale augmentedrealityshow brengen ze een eerbetoon aan de zorgmedewerkers. De dag in Eindhoven wordt afgesloten met een grote finale met dans en drones.

Na het programma in Eindhoven reist de familie terug naar Den Haag. Daar volgt op het terrein van Paleis Noordeinde nog een concert van The Streamers. De koning en zijn gezin worden in ieder geval bij de repetities verwacht.

Door de coronacrisis is het ook dit jaar niet mogelijk om publiek bij de festiviteiten te ontvangen.