Jan Smit is er door zijn burn-out achtergekomen waar hij echt gelukkig van wordt. De zanger en presentator vertelt in gesprek met &C dat hij veel minder projecten naast elkaar doet en dat dit hem goed bevalt.

Smit, die samen met Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteert, zegt tegenwoordig nog maar één project tegelijk aan te nemen.

"The Voice (of Holland, waar hij coach was, red.) is nu net afgerond, daar was ik in principe alleen op donderdag en vrijdag mee bezig. Verder focus ik me alleen maar op het Songfestival. Vroeger was dat een van de twintig lopende projecten geweest", aldus de zanger.

"Ik heb geleerd dat ik dat niet meer kan en niet meer wil", zegt hij over de lessen die hij trok uit de periode vorig jaar waarin hij kampte met een burn-out. "Ik ben nu Jan die met z'n buren 's avonds een wijntje drinkt en boodschappen doet voor z'n gezin. Heel degelijk. Het bevalt me super. Ik heb nu eindelijk door wat me gelukkig maakt."

Ondanks dat hij al ruim tien jaar betrokken is bij het Songfestival in Nederland, ziet Smit het niet zitten om zijn land te vertegenwoordigen in de competitie. De zanger zegt meerdere keren te zijn gevraagd, maar vindt dat het nu te laat is om ooit nog deel te nemen.

"Nu sowieso niet meer. Dan moet je echt de goede song hebben. In het Engels ook, en ik voel me daar niet helemaal senang bij." De zanger noemt het een illusie om te denken dat je met een Nederlandstalig nummer zou kunnen winnen. "Bovendien, ik vind mezelf ook te oud. Ik vind gewoon dat je daar jonge mensen naartoe moet

sturen, het is een springplank."