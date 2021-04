Er was een tijd dat Dave Roelvink gelukkig werd van mooie sieraden en auto's, maar die periode heeft de dj en influencer achter zich gelaten. Tegenwoordig haalt hij zijn geluk uit zichzelf, vertelt Roelvink aan Beau Monde.

Tot een paar jaar geleden was hij vooral bezig met aan de buitenwereld te laten zien wat hij had, aldus de 27-jarige dj.

"Totdat ik ontdekte dat die manier van leven heel leeg is. Ik besef nu dat geluk echt vanbinnen zit. Als je opstaat met het idee dat je je goed voelt, zonder dat je je ergens zorgen over hoeft te maken. Geen stress, gewoon lekker je ding doen."

De 27-jarige Roelvink is momenteel veel met zichzelf bezig. "Daar is dit een goede periode voor, want ik heb niks anders te doen. Ik heb het moment gepakt om

gezonder te gaan leven, fysiek en mentaal."

Zo stopte hij met roken en drinken en sport hij veel. "Meditatie vond ik altijd iets

voor vreemde hippies, maar daar ben ik me toch in gaan verdiepen. Daarin vind

ik veel gemoedsrust. Ik ben helemaal zen, haha."