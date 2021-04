Dionne Stax voelt zich in haar positie enorm kwetsbaar, vertelt de presentatrice in HP/De Tijd. Volgens de voormalige nieuwslezer word je heel persoonlijk beoordeeld.

In gesprek met het blad vertelt Stax dat ze met bewondering naar de documentaire over Jochem Myjer heeft gekeken. De cabaretier laat daarin zien hoeveel moeite het soms kost het podium op te gaan.

"Hij vraagt zich in die documentaire hardop af: houd ik dit lichamelijk nog wel vol, kan ik dit nog wel? Zijn onzekerheid is denk ik herkenbaar voor iedereen. Laat ik het bij mezelf houden: ook ik denk weleens: ben ik goed genoeg, kan ik dit wel?", aldus de 35-jarige Stax.

De presentatrice van Van onschatbare waarde en binnenkort Dionne Dichtbij zegt het soms heel heftig te vinden zich zo kwetsbaar te voelen. "Want het gaat altijd over jou als persoon, nooit over een onderzoek dat je moet afleveren of iets dergelijks."