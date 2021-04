Jess Glynne heeft haar sociale media-accounts verwijderd, meldt The Sun. De Britse zangeres kreeg volgens ingewijden doodsbedreigingen van anonieme trollacounts binnen via haar Instagram en Twitter, nadat ze eerder dit jaar beledigende uitspraken had gedaan over transpersonen.

De 31-jarige zangeres heeft volgens de bronnen "hele zware weken" achter de rug. Zo zou ze dagelijks belaagd worden door honderden haatberichten op haar sociale kanalen. Haar accounts sluiten, leek de enige oplossing.

Glynne kwam in opspraak doordat ze in een podcast vertelde over een bezoekje aan een stripclub met transpersonen. Toen er een audiofragment van het gesprek op het internet belandde kreeg Glynne de nodige kritiek op haar taalgebruik. In de podcast spreekt ze over een "stripclub met trannies". Tranny is een Engelse benaming voor een transman of -vrouw, die vaak als negatief wordt beschouwd.

In maart schreef ze een uitvoerig bericht op Instagram waarin ze haar excuses aanbood. "Ik weet dat sorry niet genoeg is in dit geval. Mijn hele leven maak ik al fouten en ik ben erachter gekomen dat het enige voordeel van fouten is dat je ervan leert", schreef ze toen.