Rapper Boef praat niet graag over zijn huidige vriendin, omdat hij bang is daarmee de relatie kapot te maken. De rapper stelt dat de invloed van de media zijn vorige relatie om zeep heeft geholpen, zegt hij in gesprek met Fatima Moreira de Melo voor LINDA.



"Ik heb sinds acht maanden een heel leuke vriendin", vertelt de 28-jarige Boef in het interview. "Verder wil ik niet te veel over haar vertellen, omdat mijn vorige relatie in de soep is gelopen door de invloed van de media", zegt hij over zijn breuk met vlogger Selma Omari vorig jaar.

"Ik wil het deze keer echt laten lukken", zegt hij over zijn huidige relatie, waar hij ondanks zijn angst voor een breuk toch wat meer over loslaat. "Ik zag haar zitten in een restaurant en ben op haar afgestapt. Ook wel leuk dat het een keertje niet via Instagram of Snapchat ging", vertelt hij over hun eerste ontmoeting.

"Ze is Belgische, studeert pedagogiek en wil een eigen nagelsalon. Ze is geen carrièrevrouw, dat zou ook niet werken met mijn leven, maar ze wil wel gewoon haar eigen geld verdienen. En moeder worden", aldus de rapper die zelf ook een kinderwens heeft. Hoewel zijn 21-jarige vriendin nu al kinderen zou willen, wil Boef daar zelf nog even mee wachten.

"Omdat ik zeker wil weten dat wij voor altijd samenblijven, moeten we wat meer tijd nemen om te zorgen dat we er allebei helemaal klaar voor zijn."