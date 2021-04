Gravin Eloise denkt dat het zonder haar meer dan 250.000 volgers op Instagram niet mogelijk was geweest haar eerste boek te schrijven.

Dat vertelt de achttienjarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien op Instagram.

In haar lifestylegids Learning by doing geeft de influencer antwoorden op vragen die ze van haar volgers krijgt over onder meer kleding, het studentenleven en voeding.

"Ik heb er zo hard aan gewerkt en het was niet mogelijk geweest zonder jullie, dus daarom is het nu ook een boek voor jullie", zegt Eloise.

Het boek komt half juni uit en is nu alvast te bestellen. "Ik ben er zo blij mee, ik ben er zo trots op. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als dat ik het vind. Ik kan niet geloven dat het er eindelijk is."