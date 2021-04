Elizabeth en Philip tijdens een tuinfeestje in Parijs in 2004. De koningin houdt naar verluidt van tuinfeesten en organiseert er doorgaans zo'n drie per jaar op Buckingham Palace.

Elizabeth en Philip tijdens een tuinfeestje in Parijs in 2004. De koningin houdt naar verluidt van tuinfeesten en organiseert er doorgaans zo'n drie per jaar op Buckingham Palace. Foto: BrunoPress