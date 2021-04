Prins Harry vliegt maandag weer terug naar Amerika, meldt website Page Six. De prins woont met zijn vrouw Meghan Markle in Californië, maar was in Engeland voor de begrafenis van zijn opa Philip.

Het was de eerste keer sinds een jaar - en sinds de verhuizing naar Amerika - dat Harry weer in Engeland was. Hij spendeerde het grootste deel van zijn tijd in quarantaine in Frogmore Cottage in Windsor, voordat hij naar de begrafenis kon.

De relatie tussen Harry en zijn broer William is al een tijd niet goed. In het interview dat zij recentelijk hadden met Oprah Winfrey vertelden Harry en Meghan dat zij zich niet gesteund voelden. De broers liepen na de begrafenis van hun opa prins Philip samen de St George's Chapel in Windsor uit. Ze zouden afgelopen weekend ook tijd samen hebben gespendeerd, ook met hun vader Charles.

Meghan Markle was zaterdag niet aanwezig bij de uitvaart. Omdat ze hoogzwanger is werd haar door de dokter afgeraden te vliegen.

Prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, overleed vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd.