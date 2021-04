Hilary Duff is blij dat haar negenjarige zoontje Luca getuige is geweest van de geboorte van zijn eigen zusje Mae. Dat zei de zangeres in de Informed Pregnancy-podcast.

De Amerikaanse beviel op 24 maart thuis van haar dochter, die ze kreeg met Matthew Koma.

"Het was belangrijk voor mij dat hij erbij was", zei Duff over Luca. "Omdat ik graag open en eerlijk tegen hem wil zijn over hoe sterk vrouwen eigenlijk zijn, maar ook zodat hij weet hoe een bevalling eruitziet". De bevalling duurde niet langer dan drie uur.

Met Koma kreeg Hillary Duff ook al dochtertje Banks (2). Luca komt uit haar eerdere huwelijk met Mike Comrie.